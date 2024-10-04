Özgür Özel'den Bakan Tekin'e: Zoruna gidiyorsa listeyi ver, okullara karanlıkta gelelim

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:32

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Özel, törene katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam gönderdi.

Çocukların okullara aç gidip aç geldiğini söyleyen Özel, CHP'li belediyelere okullara sebil koymaları çağrısında bulundu. Okullardaki hijyen sorununu da dikkat çeken Özel, temizlik için gönderdikleri ekiplerin karşılaştığı zorlukları anlattı. Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek "Bu yöntem ağırına, zoruna gidiyorsa sen listeyi bize ver ya da bizden talep edilen listeyi benden iste. Akşam gelelim, karanlıkta gelelim, kamerasız gelelim, kimse gelmeden gelelim ama bu sabilerin okullarını temizleyelim, çocukları hastalıktan kurtaralım" çağrısında bulundu.

Başarıyı getirenin "Türkiye ittifakı" olduğunu söyleyen Özel, "Vatanla, milletle, bayrakla ve Atatürk'le sorunu olmayan herkes Türkiye ittifakına davetlidir" ifadelerini kullandı.

''TEBRİK EDİYORUM''

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. CHP lideri Özel, konuşmasına başlarken "İlçe Başkanımız Haydar Arslan'ın şahsında bütün örgütümüzü saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tüm programlarımızda olduğu gibi bugün İl Başkanımız Özgür [Çelik] Başkanımız ile birlikteyiz. Bana eşlik eden genel başkan yardımcılarım, milletvekillerim, parti meclisi üyelerim adına her birinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Gelecek nesillere yapılabilecek en en önemli yatırım" dediği kreş açılışı için de Çekmeköy'de olduklarını belirten Özel, "Özellikle burada hem selamlarını iletmek hem de kendisinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek bir kreşi yokken şu ana kadar 104 tane kreş açan Ekrem İmamoğlu'na bir selam göndermek isterim. Tebrik ediyorum kendisini" dedi.