Özgür Özel'den Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı: 'Onurlu yaşam, hakça paylaşım için emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi bekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu. Özel, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 21:34
Özgür Özel'den Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı: 'Onurlu yaşam, hakça paylaşım için emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi bekliyoruz'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri, partisinin Pazar günü saat 14.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne davet etti.

Özel, emeklilerin sorunları ve talepleriyle ilgili konuşmalarının, CHP'nin mitinglerine katılan emekli yurttaşların görüntüleriyle birlikte yer aldığı videoyu, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" notuyla paylaştı.



Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Emekli haberleri

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum
Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi

Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 4 soru: 'Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken...'

Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 4 soru: 'Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Schengen vize ücretlerine zam geldi

Schengen vize ücretlerine zam geldi
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı

Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı
Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum
Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor

Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?