Özgür Özel'den Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı: 'Onurlu yaşam, hakça paylaşım için emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi bekliyoruz'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 21:34

Güncelleme: 22.05.2024 - 21:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri, partisinin Pazar günü saat 14.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne davet etti.

Özel, emeklilerin sorunları ve talepleriyle ilgili konuşmalarının, CHP'nin mitinglerine katılan emekli yurttaşların görüntüleriyle birlikte yer aldığı videoyu, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" notuyla paylaştı.

Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz.



???26 Mayıs Pazar

??14.00

??Tandoğan Meydanı#BüyükEmekliMitingi pic.twitter.com/XcGjFOR961 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 22, 2024



