CHP'li Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması: Partinin yeniden yenilgi yaşamaması için göreve talibim

Yayınlanma: 03.08.2023 - 21:15

Güncelleme: 03.08.2023 - 22:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Seçimlerin ardından partide başlayan 'değişim' ve genel başkanlık tartışmalarıyla birlikte 'adaylık' sinyali de veren Özel, sorumluluk alabileceğini belirterek "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık..." dedi.

'GETİRİNİN ÜZERİNDE GÖTÜRÜ OLDU'

Özel, 'altılı masa' olarak seçime girmelerinin ve kontenjan ayrılmasının hata olduğunu söyleyerek "Biz sadece kendi listelerimizden girseydik yüzde 25'in üzerinde oy alırdık. Ciddi bir oy kaybına uğradık. Getirinin üzerinde götürü oldu" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ PROTOKOLÜ

2'nci tur öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'protokol'e de değinen Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu Özdağ Mütabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral hanımın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım.

'KOPUŞ FENA BİR ŞEYDİR'

Birincisi her paylaşımın altına bakıyoruz. Ben de bakıyorum. ben duygusaol kopuş kelimelerini kullandığım zamandan beri hep özetle önüme geldi. Binlerce onlarca sayfalarca 'tam hissettiğimiz bu' mesajları aldım. Kopuş fena bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Sakince çıkıp uzaklara gitme meselesine bir çözüm bulmamız lazım.

'MESELEYİ SEÇMENE YÜKLEMEK DOĞRU DEĞİL'

Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş heryerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi.

'OYLARI SANDIĞA GİRMEDEN ÇALDIRDIK'

Biz oyları girmeden çaldırdık. Adam yoksul, işsiz, perişan edilmiş bir esnaf... Ama biz onu güvenlik problemlerine sıkıştırdık. Biz onun oyunu alamadık. Biz oyları sandığa girmeden çaldırdık. Bizimkisi oyları sandığa girince çaldırmak değil..."

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