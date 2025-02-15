Özgür Özel'den DEM Parti'ye 'kayyum' telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü.
Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu belirterek, her iki eş genel başkana da dayanışma duygularını iletti.
CHP lideri Özel, askeri darbelere karşı oldukları gibi tüm demokratların hukuk yoluyla yapılan darbelere de karşı durması gerektiğini ifade etti.
Etiketler: #kayyum #telefon #CHP Genel Başkanı Özgür Özel
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