Özgür Özel'den DEM Parti'ye 'kayyum' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü.

Özgür Özel'den DEM Parti'ye 'kayyum' telefonu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 18:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü.

Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu belirterek, her iki eş genel başkana da dayanışma duygularını iletti.

CHP lideri Özel, askeri darbelere karşı oldukları gibi tüm demokratların hukuk yoluyla yapılan darbelere de karşı durması gerektiğini ifade etti.


Etiketler: #kayyum #telefon #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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