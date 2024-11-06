Özgür Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs’ yanıtı: Birlikte falan değilim, ayıp etmiş

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:24

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen "Bilim ve Demokrasi Işığında Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek" adlı etkinlikte konuştu.

Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'ndaki buluşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini hedef aldığı sözleri sorulan Özel, "Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Müsavat Başkan bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun!" dedi.

"GERÇEKTEN AYIP ETMİŞ"

Özgür Özel, Dervişoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ben muhalefeti, muhalefete muhalefet etmeyi hiç doğru bulmam. Hiç de yapmadım bunu ve muhalefetten bir kötü söz geldiğinde hep 'Canı sağ olsun' dedim. Müsavat Bey'le de özel bir hukukum var. Onun da yine canı sağ olsun ama biraz ayıp etmiş. Şu kadarını söyleyeyim: Ben o otobüsün üstünde birlikte falan değilim. Bunu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş.

Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim, bir otobüs olduğunu belediyenin önünde söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü olmadığını, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. 'Üstüne çıkarım' dedim, Sayın Ahmet Türk dahi bana 'Otobüs sizin' dediğinde 'Yok ben birlikte çıkalım' deyip eş belediye başkanlarını alıp çıktım. DEM Parti'nin, belediye, genel başkanları ne otobüsün içindeydi ne otobüsün üstündeydi."

"KONUŞMASINA ASLA KATILMIYORUM"

Özel, Mardin'de DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yaptığı konuşmaya ilişkin de şöyle dedi:

"Zaten orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk'le dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış sürecine, kardeşlik sürecine katkısı da yok. Ama açıkça şunu söylemek gerekiyorsa, Erdoğan ve Bahçeli barış konuşan, sürekli barışı konuşan, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Esas sorun bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesiyken siz kayyum atama falan gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını."

CHP Genel Başkanı, Dervişoğlu'na son olarak "Ayrıca da Müsavat Bey'e onun da çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Tutup da bana, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kurucu partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanına o yaptığı hatırlatmayı da lüzum yok. Bundan sonraki süreçte CHP'nin çizdiği çerçeve en doğru çerçevedir ve toplumda da en geniş kabulü gören çerçevedir. Biz o çerçevede devam edeceğiz" diye seslendi.

DERVİŞOĞLU NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partili Ahmet Türk'e destek ziyareti için yaptığı Mardin ziyareti üzerinden eleştirirken, Tuncer Bakırhan'ın otobüs üzerinde yaptığı konuşmaya işaret etmiş ve şöyle demişti:

"Ana Muhalefet Genel Başkanı; anlaşılan o ki sizi, oturduğunuz kumar masasından koparabilecek bir şey kalmamış. O kumar masasının bahsinin Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olduğundan bihabersiniz. Yanınızda meydan okunan şeyin, ne olduğundan bile habersizsiniz, ilgisizsiniz. Üzerinize giydirilen kostümle ve söylemek zorunda kaldığınız sufleyle orada arz-ı endam ediyorsunuz. Siz orada bir hukuksuzluğa itiraz etmiyorsunuz. Siz orada, bir millete ve onun Cumhuriyetine meydan okunan bir ihanet kürsüsünü en hafif tabirle, susarak onaylıyorsunuz. Buyrun, hayrını görün. Buyrun, koltuğunda oturduğunuzu iddia ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi hatırasıyla kendi şahsi hesabınızı görün. Emin olun ki Mustafa Kemal’in ve Cumhuriyetin yolundan gidenler, serkeşlerin, meczupların, müptezellerin yolundan giden bir avuç zavallı hainin peşine öyle ya da böyle takılanlara, gereken cevabı en ağır şekilde vereceklerdir."