Özgür Özel'den 'Dilruba' tepkisi: Siyasetçiler halktan gelen en ağır eleştirilere açık olmalı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:32

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:32

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.’nin İzmir’de bir sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP lideri Özel, “Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir. Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin adli süreci yakından takip ettiği, bu kapsamda İzmir Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve avukatların Dilruba ve ailesiyle, sürecin başından itibaren temas halinde olduğu bildirildi.