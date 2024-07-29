Konuşmaları ortaya çıktı: 'Sokak röportajında MHP'yi eleştireni bulun' talimatı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 21:57

Güncelleme: 29.07.2024 - 21:57

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin perde arkasında kalanlar aralanmaya devam ediyor.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Sinan Ateş davası sanıklarından Tolgahan Demirbaş’ın telefon konuşmalarında, sokak röportajında sadece yorum yapan ve MHP ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren bir kişinin bulunmasına yönelik diyaloğa rastlandı.

15 Şubat 2021’de ‘Kendine muhabir’ adlı hesaptan paylaşılan sokak röportajında ülkücü olduğunu söyleyen bir yurttaş, “Devlete karşı yorum yapan herkes terörist, herkes kötü. Özgürce fikirlerini ifade edemiyorsun. Benim kimseden korkum yok. Ülkücüyüm. yıllardır da teşkilatta görev yaptım. Ülkücü dediğin adam kimsenin boyunduruğu altına girmez” demişti.

Ateş davası sanığı Tolgahan Demirbaş’ın ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin bulunduğu Whatsapp grubunda Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sokak röportajını veren vatandaşın bulunması için talimat verdi.

Söz konusu yazışmaya Sinan Ateş dosyasında bilirkişi raporuna girdi.

TOLGAHAN DEMİRBAŞ: EMREDERSİNİZ BAŞKANIM

Gruba “Bunu bulmamız lazım başkanlarım” yazan Ömer Şanlı, “Emniyet kanallarını zorlayın. Bunu muhakkak bulmamız lazım” mesajını paylaştı. Demirbaş ise Şanlı’ya “Emredersiniz başkanım” diye yanıt verdi.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy ise “Bakıyoruz başkanım” mesajını atarken Şanlı’nın “Bakın bulun. İnternetten de bakalım” yazdığı görüldü.

Daha önce de Sinan Ateş davası sanıklarından Tolgahan Demirbaş’ın komiser Mustafa Ensar Aykal ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan’la mesajlaşmaları bilirkişi raporuna girmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE SALDIRI

Demirbaş, Sinan Ateş başta olmak üzere birçok kişinin kimlik bilgilerini, konum bilgisini bu kişilerden talep etmek istemiş, Ateş’in anlık bilgileri Aykal tarafından “reisim” diye hitap ettiği Demirbaş’a gönderilmişti.

Yine tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da aynı Whatsapp grubunda Ülkü Ocakları yöneticileri tarafından tehdit edildi ve onun için de “bunu bulun” ifadeleri kullanıldı. Aralarında Levent Gültekin, Yavuz Selim Demirağ, Orhan Uğuroğlu gibi gazeteciler, Selçuk Özdağ gibi siyasetçiler Bahçeli ve MHP’yi eleştirdikten sonra sokak ortasında saldırıya uğradı.

SÖZCÜ TV’ye konuşan 'Kendine muhabir' adlı sosyal medya hesabının yöneticisi o dönem sokakta ülkücüler tarafından çok kez tehdit aldığını söyledi.