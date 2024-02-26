Özgür Özel'den Erzincan maden faciası tepkisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ Alacakaya'da bulunan krom madeninde meydana gelen kaza ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir."
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