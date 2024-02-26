Özgür Özel'den Erzincan maden faciası tepkisi

Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:59

Güncelleme: 26.02.2024 - 13:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ Alacakaya'da bulunan krom madeninde meydana gelen kaza ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir."