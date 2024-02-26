Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 işçi toprak altında kaldı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:32

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

“ÇALIŞMA KÖR BİR NOKTADA”

TELE1’e konuşan Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, çalışmanın kör bir noktada olduğunu söyleyerek “İlk yardım ekipleri ulaşım sağladı. 2 yada 3 kişi toprak altında. Kör noktalarda olan bir çalışma. Göçük krom ocağında meydan geldi” ifadelerini kullandı.

"BİR İŞÇİ KURTARILDI"

Olayla ilgili konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Göçük altından bir işçimiz kurtarıldı, 3 işçi için çalışma sürüyor. Ekiplerimiz olay mahalinde. Burası krom madeni ocağı" dedi.

DHA'ya göre ise işçi göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada söz konusu olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisi kurtarılmış; 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor."

?? Elazığ

Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır.



Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisi kurtarılmış; 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.… — AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2024

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