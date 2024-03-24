Özgür Özel'den 'Hamza Dağ' tepkisi: 'Kayyum atamaya çalışıyor'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:38

Güncelleme: 24.03.2024 - 12:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça'da miting düzenledi. Özel burada yaptığı açıklamada, CHP'nin Foça adayı Saniye Bora Fıçı için destek istedi. Özel, Fıçı için "Sonuna kadar güveniyorum, kefilim" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesaj veren Özel, "14-28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonuca çok üzüldüğümüz birini yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim hepimizin bir tek görevi var; yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek..." diye konuştu.

"CHP'YE GÜÇ VERMEK SİZİN ELİNİZDE"

"İkinci yüzyıla partimiz büyük bir değişimle, dönüşümle girdi" diyen Özel, "İkinci yüzyılın ilk sandığı, haftaya bu saatlerde sandığın içine atılacak oylarla şekilleniyor olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Bu yerel seçimden çıkacak sonuç, geneldeki iktidarı dengeleyen, ezilenlere, yoksullara, emeklilere, emekçilere, çiftçilere, esnaflara sahip çıkacak bir sosyal demokrat iktidar için, güçlü bir ana muhalefet partisi ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden iktidara getirecek kadrolara ve partiye güç vermek sizlerin elindedir."

"GELECEK SEÇİMDE 15 ERKEK, 15 KADIN ADAY OLACAK"

"Gelecek seçimde 15 tane erkek aday olacaksa 15 tane de kadın aday olacak" ifadesini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"Ve yine adayların yarısı 40 yaş altıysa yarısı 40 yaş üstü olacak. Tecrübeyle deneyimi gençliğin enerjisiyle; erkeklerin enerjilerini, güçlerini ve ısrarlarını kadınların zekasıyla, çözüm odaklı olmalarıyla, cesaretleriyle, enerjileriyle birleştireceğiz. Türkiye'de bıyıklı, erkek partilerden her yaştan gençlerimizle ve yarı yarıya kadınların söz sahibi olduğu bir partiyle ayrışacağız."

"AKP'YE SARI KART GÖSTERME ZAMANI"

Emeklilerin sorunlarına değinen Özgür Özel, "Geçen sene 5 liraydı, 7 bin 500 lira 1500 simit alırdı. Bu sene gevrek 10 lira oldu, 10 bin liraya bin tane alıyorsun. Hesap bin 500 gevrek alandan bin gevrek alana gerilemiş. Bu kaybın adı birilerinin eliyle hepimizin cebinden zenginlere servet transferidir" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları ifade etti:

"31 Mart günü sandıklar dile gelip konuştuğunda AK Parti, Cumhur İttifakı 'belki Foça'yı kaybettik, belki İzmir'i kaybettik, biz yine emekliden oy alıyoruz, biz yine köylerden oy alıyoruz, kimse maaşa, zamlara bakmıyor' denirse, mayısta Erdoğan'a oy verenler yine oy verirse hayat pahalılığının siyasette bir maliyeti yok diye düşünecekler, zamların bir maliyeti yok diye düşünecekler. Onun için emekliler, köylüler, çiftçiler; bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır, bu seçimde zaten

Yerel seçim mesajı veren Özel, "Bu seçim sağ-sol seçimi değil; bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa geçirme seçimi. Bu seçim, pahalılıktan bıkmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ TEPKİSİ

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yapmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. İzmir'in bütün gençlerini bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye."

Özel, "Boğaziçi'ndeki rektörü kim atadıysa Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek" vurgusunu yaptı.