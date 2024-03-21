Özgür Özel'de Samsun’da: ‘Aradaki fark kapandı, bir adım kaldı’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:42

Güncelleme: 21.03.2024 - 14:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da Halk Buluşması'na katıldı.

Özel’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Emekliler Türkiye'de 16,5 milyon kişi ve en büyük ızdırabı çekenler. 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı, 1.5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemeseler, sizinle uğraşmasalar bugün 17 bin lira asgari ücret, yani 26 bin lira emekli maaşı alınıyor olacaktı.

Bu iktidar geldiğinde tam 8 çeyrek altın değerindeydi. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani emeklinin her ay 5,5 çeyrek altın kaybı var bu iktidarın geldiği günden bugüne. Ama bir sefer değil ki! Siz bu 5,5 çeyrek altını nerede kaybettiniz? Seçim sandığında... Önümüzdeki ilk seçim sandığında, 31 Mart'ta emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız?

"FINDIK ÜRETİCİLERİNİN DERDİ ÇOK"

Samsun'daki fındık bahçelerinde Türkiye'nin en yüksek ikinci üretimi gerçekleşiyor. 4 doların taban fiyat olması, altındaki işlemlerin cezalandırılması ve fındık üreticilerinin sonuna kadar arkasında durulması için mücadeleye devam edeceğiz.

“BÜTÜN GENÇLERE SESLENİYORUM”

Bizim için beka sorunu gençlerimizin durumudur. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün 4 gençten 3'ü bavulları zihninde toplamış, fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, çalışmak, yerleşmek isterim diyor. Türkiye'nin bir kez daha korkuya değil, kaygıya değil, yasaklara değil; umuda, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacı var. Türkiye'deki bütün gençlere sesleniyorum; umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın.

“BEŞLİ ÇETEYE GELİNCE PARA ÇOK”

1 Nisan'dan sonrada meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz, gençlerle yürüyeceğiz, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Emekliye para yok, staj mağdurlarına para yok, çalışana para yok, çiftçiye para yok, esnafa para yok! Beşli çeteye gelince para çok, yandaş müteahhitlere para var! O zaman 31 Mart'ta da Recep Tayyip Erdoğan'a oy yok.”

“BİR ADIM MESAFE KALDI”

CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü'yü oy isteyen Özel, "Her anket daha iyi geldi, her anket daha iyi geldi. Bütün büyükşehirlere dahi gidecek zaman yokken, baktık ki Samsun anketlerde daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye gidiyor. Başkanla rakibi arasında fark kapandı, bir adım mesafe kaldı" ifadelerini kullandı.