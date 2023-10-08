Özgür Özel'den iddialı çıkış: Ben bu partiyi iktidar yaparım

Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:09

Güncelleme: 08.10.2023 - 22:09

CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı.

Kongre öncesi Özgür Özel imzalı "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" adlı kitapçık, görevliler tarafından önce delegelerin sandalyelerine bırakıldı, ardından toplatıldı. Bir süre sonra kitapçıklar, yeniden görevliler tarafından sandalyelere bırakıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, bazı delegeler, salonda partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmamasını eleştirdi. Eleştiriler üzerine yapılan hata fark edilerek, salondaki ekrana Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı.

Kongreye katılan Özel, yaptığı konuşmada, partisinin iktidara gelmesi için gece gündüz çalıştığını, ancak her seçimde istedikleri oyu alamadıklarını, iktidar olamadıklarını söyledi.

Parti içinde bir öz eleştiri yapılması gerektiğine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Hep birlikte bundan sonraki süreçte bir öz eleştiri yapmamız, muhasebe yapmamız, daha önceki seçimlerde yaşadıklarımızla bu seçim arasındaki farkları, doğru yaptıklarımızı, yanlış yaptıklarımızı analiz etmemiz, hatalardan ders çıkarmamız, bir daha Cumhuriyet'e husumet duyan kadroların iktidarda kalmaması için partimizde neyi değiştirmek gerekiyorsa o noktada mücadele etmemiz gerekiyordu. Bu inançla, bu yaklaşımla partimizin yetkili organlarında ve Genel Başkanımıza bu düşüncelerimi ifade ettim. Zaman geçtikçe gördüm ki yaşadığımız bu seçim kaybına başka isimler koymak, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek isteyen bir anlayışın hakim olduğunu gördük."

Öncelikle parti içindeki temel sorunların belirlenmesi gerektiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz değişim tartışmalarını, sadece Genel Başkanımıza indirgemek kendisine, geçmişine, emeğine haksızlık olur. Yola çıktığım gün kendisine de kamuoyuna da söyledim, ben vefalı bir değişimi savunuyorum, böyle bir değişim öngörüyorum. Fikri farklılıklarınızı dile getirirsiniz, ama geçmişte olan kötü örneklerdeki gibi, yakarak, yıkarak, bir daha yüz yüze bakamayacak hale gelerek, bir parti içi mücadele için, partinin geleceğinde seçmenle kuracağı ilişkiyi zedeleyerek bir mücadele, ne bana ne Cumhuriyet Halk Partisine yakışmaz. Ancak, Sayın Genel Başkanın çalışma ekiplerini değiştirmekle değişimin tamamlandığını düşünmek ya da tüzüğe daha demokratik maddeler önermek de 'esas sorumlulara bakma' demek olur."

Özel, "Eğer ki derseniz hadi Özgür görev sende, ben bu takımı şampiyon yaparım, ben bu partiyi sizinle birlikte iktidar yaparım, ben bu partiyi sizinle birlikte ayağa kaldırırım. Kalkın ayağa, kalkın ve bu partiyi iktidar yapın. Ben size güveniyorum. Ben size inanıyorum, bu parti ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. İşte Antalya ayakta, CHP ayakta. Göreceksiniz buluşacağız iktidarda. Atatürk’ün partisi ikinci parti olamaz, mağlubiyetlere razı olamaz" diye konuştu.

CHP'nin, cesur ve kararlı bir parti olması gerektiğini vurgulayan Özel, CHP'nin, nerede duracağına "Ben şuna yakın durmalıyım, buna çok yaklaşırsam şunları da kızdırmayayım" diyerek karar veren bir parti olmaması gerektiğini belirtti.

Özel, CHP'nin duracağı yeri siyasal pozisyonuna göre belirlemesi gerektiğini ifade etti.

KAMACI SEÇİLDİ

Kongrede, Nail Kamacı CHP Antalya İl Başkanı olarak seçildi.