Özgür Özel'den il başkanlarına yerel seçim talimatı: Örgütlerle konuşun

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla tüzük kurultayı ve yerel seçim gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Özel’in toplantıda başkanlara “Nerede ne yapacağımıza sizinle karar vereceğiz. Örgütlerinizle konuşun. Aday önerilerinizle gelin. Çalışmalarınızı yapın. Nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşalım” dediği belirtildi. Ayrıca Özel’in başkanlara yerel seçim süreci boyunca sık sık görüşlerini alacağına dair söz verdiği de kaydedildi.

YÖNTEM BELİRLENECEK

Toplantıda il başkanlarıyla yapılan değerlendirmelere göre parti örgütleri kendi illeriyle ilgili rapor hazırlayacak. Hangi ilçede önseçim isteniyor, hangi ilçede eğilim yoklaması olabilir, hangi ilçede adaya genel merkezin karar vermesi daha doğru olur gibi soruların yanıtları hazırlanacak raporda yer alacak. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili ise memnuniyet ve performans ölçümü yapılacak. Mevcut başkanlar memnuniyet analizinden yüksek bir oy alırsa onlarla devam edilmesi gündeme gelecek. Eğer beklenen oyu alamazlarsa yeni aday belirleme çalışması yapılacak. Aralık ayından itibaren partinin çalışmalarının hızlanacağını söyleyen başkanlar, adaylık açıklamalarında önceliğin CHP’nin elinde olmayan yerlerde olacağını vurguluyor. Bunun dışında, aday belirleme sürecinde genel merkez de heyetler oluşturacak. Örgütlerin ve genel merkezin çalışmalarının ışığında aday belirlemede hangi yöntemin uygulanacağı kararlaştırılacak.

Başkanlar önseçimle ilgili de “Resmi olarak önseçim yapılmasına uygun bir süre yok. Bu nedenle örgüt denetiminde kendimiz bir önseçim yapacağız ve olabildiğince çok sayıda merkeze sandık konulması planlanıyor” bilgisini paylaşıyor. CHP lideri Özel’in de konuyla ilgili başkanlara “Önseçimde çıkan sonuca uyacağım” sözünü yinelediği vurgulandı. İl başkanları ittifakla ilgili ise “CHP tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkartacak. İttifaklara kapılarımızı açık. Ama tek başımıza seçime girecek gibi çalışmaya başlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

TÜZÜK KOMISYONU

Öte yandan toplantıda tüzük kurultayı konusu da ele alındı. İl başkanları, “Bir tüzük komisyonu oluşması, bir rapor hazırlanması, sonra da bir aylık kurultay delegelerine bir süre verilmesi gerekiyordu. Bunlar yapılmadığı için şimdi yapılsa en erken aralık ayının sonunda kurultay bir tarih ortaya çıkıyor. Durum böyle olunca bir çok il başkanı ‘Bu takvimde bunu yapamayız’ düşüncesini dile getirdi” dedi. Bunun üzerine kurultayın ertelenmesine karar verildiğini söyleyen başkanlar, “Ama bu kararı alırken de ‘Tüzük değişikliği hiç olmayacak mı?’ sorusu söylendi. Bunun da olmaması için konu parti meclisine yönlendirildi ve söz alındı” dedi. Toplantıda alınan karara göre Parti Meclisi ilk toplantısında yasal süreci başlatacak, bir tüzük komisyonu oluşturacak ve çalışmalarına başlayacak. Bu kapsamda eski yönetimin bugüne kadar biriktirdiği her şeyden faydalanılacak. CHP lideri Özgür Özel’in de “değişim” gündemiyle hazırladığı kitapçıkta yer alan vaatler gerçekleştirilecek. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, yerel seçimlerin bitiminde, 2024 Mayıs sonunda tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. CHP lideri Özel’in de konuyla ilgili “Mayısta kesinlikle tüzük değişecek. Kadın, genç temsili güçlenecek. Önseçim yapısı sağlamlaşacak” sözünü verdiği vurgulandı.

‘FOTOĞRAFIMI ASMAYIN’



Toplantıda bazı il başkanlarının il binalarında hala önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını olduğu söyleyerek, “Yerine artık sizin fotoğraflarınızı asalım mı?” sorusunu sorduğu iletildi. Özel’in de buna, “Atatürk’ün ve önceki genel başkanların fotoğrafları olabilir ama kendi resimlerimi il başkanlıklarına asmanızı istemiyorum. Bunu kurultaydan önce de söylemiştim” yanıtını verdiği belirtildi.