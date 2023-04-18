Özgür Özel'den 'İnce' mesaj: Baba evine gelmek isteyene kapılar sonuna kadar açık!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 18:50

Güncelleme: 18.04.2023 - 18:50

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gelibolu’da Millet İttifakı Seçim Bürosu’nun açılışına katıldı.



Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Her bir aday bizim için son derece kıymetlidir. CHP, baba evidir. Bugün; geçmişte farklı siyasi partilerde olduğumuz… Gelecek Partisi’nin, DEVA’nın, Saadet’in, Demokrat Parti’nin, İYİ Parti’nin ve CHP’nin ne kadar üyesi varsa, gönül vereni varsa; ortaklıklar üzerinde bir aradalar. Nedir? Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlü bir Meclis kurmak… Bu, Türkiye’nin uzak olduğu bir şey değil. 100 yıl önce bir saray vardı, tek adam vardı; doğru kararlar veremedi. Örneğin; ‘Çanakkale geçilmez’ deyip, burada kefensiz binlerce, on binlerce yatan varken, tek başına verdiği bir kararla, Çanakkale’den geçilip İstanbul’un işgaline, Anadolu’nun işgaline sebep oldular, engel olamadılar. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’dan başlayıp, hepimizin dedelerini, ninelerini önce kurtuluşa, sonra kuruluşa ikna etti.

DEMOKRASİ VURGUSU...

Kuruluş; güçlü bir parlamento, güçlü bir Meclis’te. ‘Tek başıma yetkileri ben kullanacağım’ dese, ‘kullan paşam’ derlerdi, kabul etmedi. ‘Tek başıma orduların başkomutanıyım’ dese, ‘ol’ dediler, kabul etmedi. Her şeyi saraydan yönetse, padişah olsa olurdu, kral olsa olurdu, başkan olsa olurdu; ama parlamento dedi.

Bugün de biz, ‘güçlü bir parlamento’ derken, sarayların güçlü, liderin güçlü, halkın fakir olduğu; süründüğü, ezildiği; kararı onların verip halkın çilesini çektiği bir düzendense yönetenlerin mütevazı olduğu halkın zenginleştiği bir düzeni istiyoruz. İttifakımızın özü de sözü de senedi de budur.

Birbirinden değerli altı ilçe başkanı el ele sizi selamladı. 2300 vaatte mutabıklar. İlk madde, enflasyonu tek haneye indirmekten tutun da çocuklara okulda ücretsiz yemek, süt vermeye kadar. Güvenlik politikalarından dış politikaya, mülteci sorunundan enflasyonla mücadeleye kadar; 2300 maddede mutabıklar.

'İTTİFAKIMIZ 'MİLLET ZENGİNLEŞSİN, DEMOKRASİ GELSİN' İTTİFAKIDIR'

Cumhur İttifakı neyde mutabık? Tek bir madde: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçelim, o ne yaparsa yapsın. Örneğin MHP orada, Büyük Birlik orada, AKP orada; AKP’nin listelerinde üç tane Hüda Par’cı var. Ne diyorlar? ‘Ne mutlu Türküm diyene’ denmesin’ diyorlar. Ne diyorlar? ‘Sabahları andımız okutulmasın’ diyorlar. ‘Özerklik konuşulsun, federasyon kurulsun, Türkiye eyaletlere bölünsün’ diyorlar. Bunları Hüda Par söylüyor, AK Parti’nin içinde; bir kolunda MHP, bir kolunda da Destici var. Onların ittifakı, ‘Tayyip Erdoğan’ı başa getir, gerisine karışma’ ittifakı. Bizim ittifakımız, ‘Millet zenginleşsin, demokrasi gelsin’ ittifakı.

'BABA EVİNE GİTMEK LAZIM' DİYENE KAPILAR AÇIKTIR'

İlkesizlere karşı, boşvermişlere karşı, ben milliyetçiyim deyip de, bölünelim diyenle kol kola girenlere karşı; gönül gönüle hep birlikte, Türkiye’yi hep beraber kurtaracağız. Bir sözüm, hep birlikte buradayız. Gelibolu’da CHP’nin açılışındayız. Bu CHP, tek başına CHP değildir. Bu kapı, baba evi. Bu kapının özelliği şu. Herkes baba evine doğar, büyür. Kimi daha büyüğüne gitmek için taşınır, kimi daha küçüğüne gider. Kimi daha yakına gider. Kimi başka şeyler umar, ama herkes bir şey bilir. Baba evinde her zaman, mutfakta çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. Başı sıkışan, düzeni bozulan ya da, artık baba evine gitmek lazım diyene, kapıları sonuna kadar açıktır.

'HEP BİRLİKTE BABA EVİNDE BULUŞTUK'

Bugün, sade ittifak ortaklarımız değil; onlar zaten baba evinin kıymetini bildiler, hep birlikte baba evinde buluştuk. MHP’li de olsa bekliyoruz, AKP’li de. Bu baba evine gelmek isteyene, sakın önüne geçip de şunu demeyin. Neredeydin demeyin? Adam sorarsa ne diyeceksin, tapusu sende mi diye? Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk.”