Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu davası sonrası: Her zaman doğru tarafta duracağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması sonrası “Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız” açıklamasında bulundu.
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı Ankara Adliyesi'ndeki davanın duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Özel’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık. Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız.”
Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 22, 2024
Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız. pic.twitter.com/9k3Rxx4qYF
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