Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay daveti

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:48

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay'a davet etti.

CHP'den yapılan duyuru şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi."

Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda aday olacağı iddialarını dün yaptığı açıklamayla yalanlamış ve "Aday olmama kararımın nedeni; partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun" demişti.