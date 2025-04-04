Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay daveti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayıp pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay'a davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay'a davet etti.
CHP'den yapılan duyuru şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi."
Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda aday olacağı iddialarını dün yaptığı açıklamayla yalanlamış ve "Aday olmama kararımın nedeni; partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun" demişti.
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