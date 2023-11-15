Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliyesine sert tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Yayınlanma: 15.11.2023 - 23:11

Güncelleme: 15.11.2023 - 23:18

KKTC'de bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink davası hala devam ederken tahliye edilen Ogün Samast ile ilgili karar hakkında şunları söyledi:

"Akıl alır gibi bir şey değil. 16 yıldır tutuklu, yok iyi hali varmış, bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilecek? Demek ki hepimizin gözü önünde bir cinayet.

'ERMENİ CEMAATİNE SAYGISIZLIKTIR'

Sadece bir cinayet değil, yani cinnet halinde yapılmış değil. Tasarlanmış, planlanmış, birileri tarafından görevlendirilmiş, gitmiş, takip etmiş, tatbikat yapmış. Ve Türkiye'de Ermeni cemaatine karşı yapılmış olan inanılmaz bir haksızlık. Bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Demek ki Ogün Samast'ı birileri koruyup kolluyor. Cinayet sonrasında bayrak önünde fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler günü geldiğinde onu ömür boyu durması gerektiği o delikten çıkarmasını bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa bundan sonra adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır."