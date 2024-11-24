Özgür Özel'den Saadet Partisi'nin yeni lideri Mahmut Arıkan'a tebrik
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Mahmut Arıkan'ı tebrik etti.
Dokuzuncu olağan kongresini gerçekleştiren Saadet Partisi'nde genel başkanlık için Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan ile İstanbul milletvekili Birol Aydın yarıştı.
823 oy alan Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.
CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mahmut Arıkan'ı tebrik etti. Özel ayrıca Temel Karamollaoğlu'na da sağlık ve mutluluk dileklerini paylaştı.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #Özgür Özel #Mahmut Arıkan #SAADET partisi
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