Özgür Özel'den MEB'e hodri meydan: 'Hadi gelin kapatın!'

Yayınlanma: 23.11.2024 - 18:24

Güncelleme: 23.11.2024 - 18:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Çare Eşitlikte Çalıştayı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde CHP belediyelerinin açmış olduğu kreşler, belediyelere atanan kayyumlar ve İstanbul Sözleşmesi vardı.

Özel yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığına "Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın" şeklinde bir yazı yazdığını belirtti. Özel, Bakanlığa "Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın" diye seslendi.

"TARİKATLARA GİTSİNLER DİYE BİR TANE YURT AÇMADILAR"

Özel konuşmasına, "İstanbul'da 0 olan kreş sayısı 105'e çıktı. Ankara'da 36 tanesi yeni açıldı. Dün Mansur Başkan anlatıyordu. Bütün Türkiye'de 653, 1000'i geçmemiz an meselesi. Tarikatlara cemaatlere gitsinler diye bir tane yurt açmadılar. 70-75 tane yurt açtık. Son rakamı istedik, 80'in üzerinde yurt bu ayın sonunda hizmette olacak" sözleri ile devam etti.

İLK İCRAATİ AÇIKLADI

Özel iktidara geldiklerinde ilk icraatlerinin İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacağını ifade ederek, "İlk iş iktidarı göndereceğiz. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz. Bunu getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"SONUNA KADAR HİSSETTİRECEĞİZ"

Tunceli ve Ovacık'ta belediyelere kayyum atanmasına ilişkin konuşan Özel, "Milletvekillerimiz bölgedeler. Parti Meclisimiz adına bölgedeler. Kayyumlara hangi partiye atanırsa atansın sonuna kadar karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ettim. Korkmadığımızı, sinmediğimizi, kayyumlara karşı mücadele içinde omuz omuza olduğumuzu bu salonda gösterecek, CHP'lilik bilinciyle dosta güven, dost olmayana da kaygıyı sonuna kadar hissettireceğiz" dedi.