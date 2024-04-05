Özgür Özel'den seçim kurulu hakimlerine 'Hatay' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilme çabasının seçim hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Özel, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:00
Özgür Özel'den seçim kurulu hakimlerine 'Hatay' çağrısı
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna 'açıkça aykırı' olduğunu söyledi.

"SAYGI DUYUN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun."


Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan'dan tebrik telefonu almayan Özgür Özel: 'Birinci parti olarak bayramda aramak bize düşer'

Erdoğan'dan tebrik telefonu almayan Özgür Özel: 'Birinci parti olarak bayramda aramak bize düşer'
Son Dakika... Özgür Özel seçim sonrası ilk kez İzmir'de konuştu: 'Engel tanımayacağız!'

Son Dakika... Özgür Özel seçim sonrası ilk kez İzmir'de konuştu: 'Engel tanımayacağız!'
Özgür Özel, seçimden sonra ilk defa İzmir'de: 'Gelecekte zafer kazanacağımız seçimin dördüncü günündeyiz'

Özgür Özel, seçimden sonra ilk defa İzmir'de: 'Gelecekte zafer kazanacağımız seçimin dördüncü günündeyiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'

Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş
Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Nisan 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu
Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'

Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'
BtcTurk, üç yeni kriptoparayı listeye aldı: BONK, JUP ve PYTH

BtcTurk, üç yeni kriptoparayı listeye aldı: BONK, JUP ve PYTH