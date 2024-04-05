Özgür Özel'den seçim kurulu hakimlerine 'Hatay' çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilme çabasının seçim hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Özel, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna 'açıkça aykırı' olduğunu söyledi.
"SAYGI DUYUN"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun."
Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 5, 2024
Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun.
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