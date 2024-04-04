Erdoğan'dan tebrik telefonu almayan Özgür Özel: 'Birinci parti olarak bayramda aramak bize düşer'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:15

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ardından kendisini tebrik etmediğini açıkladı. Özel önümüzdeki ramazan bayramı için "Birinci partiysek Cumhurbaşkanını aramak bana düşer" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde yurt genelinde oyların yüzde 37.77'sini alarak birinci parti olan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etmedi. Özel, ramazan bayramında kendisinin Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

"BİRİNCİ PARTİYSEK ARAMAK BANA DÜŞER"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Cumbaşkanı Erdoğan'ın kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etmediğini belirterek, "Geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu, beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer" ifadelerini kullandı.

"EN SERT MUHALEFETİ YAPACAĞIM"

Özgür Özel Erdoğan'ın yaşamının geçtiği Beyoğlu, Keçiören ve Üsküdar gibi semtleri CHP'nin kazandığını vurguladı.

Özgür Özel konuşmalarını, "En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı. CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu.

Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacağım ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım" şeklinde sürdürdü.