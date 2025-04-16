Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastanede... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Ameliyat henüz tamamlanmadı'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 06:50

Güncelleme: 16.04.2025 - 08:32

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı.

AMELİYATI HENÜZ TAMAMLANDI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde yaptığı son açıklamada "Ameliyat henüz tamamlanmadı" açıklamasını yaptı.

"Ameliyatın henüz tamamlanmamış olması, işlerin kötü gittiğini göstermiyor" diyen Doğan, "Her şey hekimlerin belirttiği süre çerçevesinde ilerliyor" dedi.

"AMELİYAT BİTTİKTEN SONRA YOĞUN BAKIMA ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Doğan şunları söyledi:

"Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz."

NELER YAŞANDI?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, ameliyata alındı.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu.

Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyata alındığı hastaneye geldi.

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak" ifadesini kullandı.

"BİZ İNANIYORUZ Kİ BU BADİREYİ DE ATLATACAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Önder'in ameliyata alındığı Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Eş Genel Başkanlar, doktorlarla görüşerek Önder'in durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde açıklama yapan Hatimoğulları, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulansla ilk müdahale kendisine yapıldı ve hastaneye getirildi. Hastanede aort damarı yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta ve ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde siz değerli basın emekçileri ve sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen Sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Önder'in durumunu takip etmek için hastaneye geldi.