Özgür Özel'den Yaşar Okuyan için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için taziye mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:
"Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/7ZxEL52fYk— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 26, 2023
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