Özgür Özel'den Yaşar Okuyan için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için taziye mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:26
Özgür Özel'den Yaşar Okuyan için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."


Yaşar Okuyan Özgür Özel

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