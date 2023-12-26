Özgür Özel'den Yaşar Okuyan için taziye mesajı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:26

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."