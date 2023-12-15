Yaşar Okuyan entübe edildi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Haberi, kızı Ülkü Okuyan, sosyal medya hesabından verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:20
Yaşar Okuyan entübe edildi
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, hastaneye kaldırıldı.

Ülkü Okuyan, babası Yaşar Okuyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yaşar Okuyan'ın durumunun kritik olduğunu belirten Ülkü Okuyan, "Sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


Yaşar Okuyan

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