Özgür Özel'den yeni açıklama: Eğitimin dini kurumların elinde olması Orta Çağ'da vardı

07 Ocak 2022 Cuma, 17:11

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitim programıyla ilgili kendisini AKP ve MHP'nin hedefi haline getiren sözleri üzerine bir açıklama daha yaptı.

HaberTürk yazarı Kübra Par, "Akit’in hakkımdaki çılgın haberi ve Özgür Özel meselesi" başlıklı yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili olarak "Orta Çağ zihniyeti" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile gerçekleştirdiği konuşmayı aktardı.

Özgür Özel, "AK Parti milletvekilleri de benim inanç özgürlüğü konusundaki hassasiyetimi bilirler" dedi.

Par'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"28 Şubat sürecinde derse alınmayan başörtülü arkadaşlarımızla birlikte protestolara katılmış biri olarak din düşmanı gibi gösterilmem çok ağırıma gitti. Kuran-ı Kerim’e hakaret etmedim. Okul öncesi zorunlu eğitimin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilmesi gerektiğini söyledim.

4-6 yaş okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin Milli Eğitim Şûrası kararı alındı. Buna karşılık bu konuda hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Eğitimin dini kurumların elinde olması Orta Çağ'da vardı; bunu kastettim.

Meclis’te birlikte çalıştığımız AK Parti milletvekilleri de benim inanç özgürlüğü konusundaki hassasiyetimi bilirler"











