Bomonti Bira Fabrikası depolarının Diyanet’e tahsisi iptal edildi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:31

Mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark yapılması için 2013’te Diyanet’e tahsis edilen Bomonti Bira Fabrikası’nın depolarıyla ilgili davada İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi karar verdi ve işlemleri iptal etti.

Fabrikanın parçası olan eski malt binası, eski silo, eski arpa temizleme binası ve eski kazan dairesinin tahsisi başbakanlık kararıyla yapılmıştı. Bölgeyle ilgili İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izin verdi, geçen yıl temmuz ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği yıkım ruhsatı ile yıkım işlemi tamamlandı.

MAHKEME, BÖLGENİN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, mahkeme kararında fabrikanın kültür varlığı olduğunu vurgu yapılarak bölgenin korunması gerektiği belirtildi. Cami ve yurt yapılmasıyla ilgili tahsisin, yapıların karakterine uygun olmadığı paylaşılırken işlem hukuka aykırı bulundu. Yıkıma ilişkin İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yıkım izinleri de iptal edildi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, “Bomonti’deki depoların olduğu yerin Diyanet’e devriyle ilgili karar vardı. Bu karar iptal edilmiş oldu” derken kararın gecikmiş bir karar olduğunu söyledi.

“İDDİALARIMIZIN HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

“Fakat durum şu ki; oradaki binalar yıkıldı” diyen Köymen, şöyle devam etti:

“Yıkılan binalar tescilli kültür varlıklarıydı. Oradaki projenin amacı, bölgedeki binaların yıkılarak yerine cami, yurt binası yapmasıydı. Sonuçta hem tahsis iptal edildi hem yıkımla ilgili karar iptal edildi. Buradaki tüm hukuksuz süreç deşifre olmuş oldu. Bizim iddialarımızın, çabalarımızın da ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı”

Bundan sonra da dava devam edecek. Köymen, bölgenin korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı:

“Yapılar yıkıldı ama bundan sonra yıkılan yapılar için rekonstrüksiyon süreci işleyebilir. O bölge zaten Bomonti Ada olarak yapılaşmıştı. Bundan sonrası için eski bira fabrikasının dokusuna ait yerlerin kalması gerekiyor. Özellikle gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz”