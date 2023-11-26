Özgür Özel’den yerel seçim açıklaması: ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:35

Güncelleme: 26.11.2023 - 12:36

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları İstanbul Buluşması'na katıldı.

Özgür Özel yaptığı konuşmada "Hep gündemde tuttuğumuz bir hususa dikkat çekmek isterim. Sonuç aldık. Aslında enflasyon emekli maaşlarını kışa çevirdi. Bizim bütün kanun tekliflerimize, mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira gibi komik bir noktada, emeklileri açlıkla sınayan bir noktada" ifadelerini kullandı.

“İTİRAZ ETTİK, SES YÜKSELTTİK”

Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiği söyleyen Özel “Seçim döneminde en düşük emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler ve ancak kasım ayında ödemeleri yapılan, bir kereye mahsus, 5 bin lira gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Bir emekli niye çalışır diye oturup düşünmediler. İşsiz bir çocuk yerine torunlara bakmak için, üniversitedeki bir evladın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, artan kiralardan dolayı boğazından geçecek lokma için çalıştıklarını hesap etmeyenler o 5 bin liradan önce emeklileri, emekli olup da çalışanları, sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'nde olanları dışarıda bıraktılar. İtiraz ettik, ses yükselttik. Nihayet bu yanlıştan dönüldü” dedi.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A: ÇIKARDIĞI KANUNA UYAN YOK

Kira artışlarına değinen Özel, "Cumhurbaşkanı cuma günü fiyat artışlarından dolayı şaşırmış ve kızmış... 2 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıyorlarmış diyor. Şaşırdığı şey, kendilerinin çıkardığı, bizim 'bu çözüm olmayacak' dediğimiz, kiracılar ile ev sahiplerinin kavgalarının çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. 'Bu konuda kanun var' diyor. Yani itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok" dedi.

“ANAYASA’YA UYMAYAN BİRİSİNİN…”

"Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatıyoruz; kanuna uymayanlara şaşırmak için önce senin Anayasa'ya uyman lazım" diyen Özel, şunları söyledi: "Anayasa'ya uymayan birisinin, çıkarılmış bir kanuna vatandaşa uymadığının şaşırmaması, burayı kanun devleti olmaktan, yasa devleti olmaktan, anayasal bir devlet olmaktan çıkarmanın sonuçlarına bile katlanmanın bile zor olduğu bir dönemde, bundan sonra tekrar göz önünde tutulması gerektiğini ifade ediyorum."

“ÜÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ DIŞINDA…”

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok. Verilmiş bir sözüm var; yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

“MEMNUNİYET ANKETLERİMİZİ BAŞLATIYORUZ”

“Bu süreçte memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz” ifadelerini kullanan Özel, şöyle devam etti:

“7 birim anket yapacak, orada anketi 2 firma mı yapıyor, 3 firmamı yapıyor, tek firmamı yapıyor, onlar da bilmeden, ürettikleri sonuçlar hem elektronik ortamda hem yapay zeka marifetiyle, istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek en doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerin memnuniyet anketini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde."

“TAVRIMIZI KADINDAN YANA ORTAYA KOYACAĞIZ”

"Adaylarımızla ilgili hem bizim olan belediyelerde hem de kazanma umudumuzun yüksek olan belediyelerimizde yapacağız" diyen Özel, "Adaylar anketten sonra eğer çok iyi bir noktadaysa zaten seçimi kazanacak aday olsa, diğerleri gerideyse hep birlikte o adayda ortaklaşacağız. Eğer kazanacaklar için kadınlar varsa tavrımızı kadından yana ortaya koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa o kararı verirken özel şartlar ve sizin vereceğiniz bilgiler yoksa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı.

“ÖN SEÇİMDEN GERİ ADIM ATMADIK”

Ön seçim ile ilgili de konuşan Özel, "Bazı yerlerde 'ön seçimden vazgeçiyorlar.' Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok" dedi.

'Örgüt denetiminde ön seçim' vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti:

"Vazgeçtiğimiz ya da olmaz dediğimiz şey, hakim gözetiminde, seçime 48 gün kalmışken, sonuçlara itiraz bittiğinde 44 gün, fotoğraf çektirdiğinde 40 gün, araç giydirdiğinde 35 gün, son 1 aya kampanyayı sıkıştırmamak için, ancak aday teke indirilirken bir irade kullanılacaksa sizde, aday belirlemede doğru yöntem ön seçim diyorsanız sizinle, örgütümüzün gözetiminde, sonuçlarına uyacağımız, örgüt gözetiminde ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız."