Gezi eylemleri sırasında Erdoğan’ın ‘camide bira içtiler’ iddiasını yalanlayan müezzin Yıldırım’dan ikinci tur mesajı: ‘Durup dinlenmeye asla hakkımız yok’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:32

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:05

Yurttaşların Gezi Parkı protestoları sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘camide bira içtiler’ iddiasını yalanlamasıyla tanıdığı Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul 2. Bölge 10. sıra milletvekili adayı Fuat Yıldırım, milletvekili olarak seçilemedi.

Twitter hesabında ikinci tura yönelik bir paylaşımda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Elif gibi dümdüz olup,elif gibi dümdüz kalmak Er kişi işidir ”

Bizimkisi sağa sola yalpalamadan bir hayat yaşamaktır.

“KARŞILIKSIZ DURUŞ”

“Kadere iman eden, kederden emin olur”

Yıllar önce her yere hükmetmeye çalışan bir güce karşı; bir din adamı olarak, doğru olan bir tavır ve duruş ortaya koydum.

Siz çok değerli dostlarımla bu vesileyle tanıştık. Bu duruşumla tanıdınız ve sevdiniz bendenizi. Ben de dürüstlüğe hasret kalan sizleri bu şekilde daha yakından tanıdım ve sevdim.

Yeni baharlara kavuşmak için CHP İstanbul 28. Dönem Milletvekili adayınız olarak çıktığımız bu seçimde; İstanbul’umuzun değişik semtlerindeki çalışmalarımızda sizlerle yan yana, omuz omuza beraber olmanın güzelliğini yaşadım. Buralarda; Gözleri ışık ve ümit saçan gençlerimizle dertleştik. Gayret ve şefkat dolu hanımefendilerle geleceğimizi konuştuk. Memleket sevdalısı gecesini gündüzüne katan yiğit yürekli dostlarla çalmadık kapı bırakmadık. Bugün ise bize kısmetimize küsmemek yakışır. Sizleri bundan sonra daima kalbimde taşıyacağım.

Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız sn Kemal Kılıçdaroğlu’na, büyük bir özveri ile çalışan CHP İl ve ilçe örgütlerimizin çok değerli yönetici ve çalışanlarına, sahada ve sosyal medyada beni daima destekleyip yüreklendiren siz sevgili dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.

Bugün 2. tura giderken; bizlerin durup dinlenmeye asla hakkımız yok. Yapmamız gereken işler ise bir hayli çok. Çünkü zafer, ona gönülden inananlarındır. Bu sefer fedakar ve cefakar Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu’nu Allah’ın izniyle 85 milyon halkımızın 13.Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ümitvarız ve inanıyoruz. El ele, gönül gönüle koşmaya devam.

Bugüne kadar tanıdığınız Fuat Hocanız, bundan sonra yine daima sizlerle…

En derin sevgi ve saygılarımla şükranlarımı sunuyorum…"