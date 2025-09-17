Özgürlük Yürüyüşü 40 gün sonra Silivri'de tamamlandı... Özgür Özel'den, Erdoğan'a sert sözler: 'Akın akın itibar suikastı yapıyor!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, başta görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP'li diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı.

Tutuklu Zeydan Karalar ve tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan diğer CHP’li belediye başkanları için Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan CHP'li gençler, Silivri'ye ulaştı.

Gençler, özgürlük için 40 gün boyuncu yürüdü.

ÖZEL, GENÇLERİ KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li gençleri Silivri'de karşıladı. Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

Burada açıklama yapan gençler, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değiller, ama hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarla hapiste tutulmaları kabul edilebilir değildir" dedi. Gençler, yargılama süreçlerinin tutuksuz şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL: DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ

Gençlerin ardından sözü devralan CHP lideri Özgür Özel, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Özel, "Özgürlük Yürüyüşü bugün Silivri'de son buldu. Gençler, dünya tarihinin en büyük yürüyüşünü yaptı" dedi.

Özgür Özel, "Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında hukukun nasıl eğilip büküldüğü görülecekse burada gençler tarafından okunan basın bildirisi de Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP ERDOĞAN AKIN AKIN İTİBAR SUİKASTI YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

CHP lideri, "Tayyip Erdoğan akın akın CHP'ye saldırmaya, akın akın itibar suikastı yapmaya devam ediyor. Birinci hedef Ekrem İmamoğlu. Kendisinin cumhurbaşkanı kalabilmesi için bütün yapıları tasfiye etti. Bir suç işlendiyse, işlendiği yerde yargılanır. Mahkemeler o yüzden var" dedi.

Özel, "Gücünü milletten alanlar kazanır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle konuştu:

"Silivri’deyiz. Dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına hep birlikte eşlik ettik, onları burada karşıladık. Gençlik Kolları’ndan dokuz arkadaşımız kendi seçmiş oldukları belediye başkanlarına sahip çıkmak için, Adana'nın iradesine sahip çıkmak için dünya siyasi tarihinin, dünya tarihinin en büyük protesto yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Ve biraz önce burada, bu yürüyüş sonlandı. Elimdeki açıklama kendileri tarafından içerideki belediye başkanlarımıza destek için burada yapılan açıklamadır.

Üzerilerindeki tişörtlerden bir tanesiyle birlikte bu açıklamayı da partimizin müzesine koyacağız. Partinin tarihinde bu kıymetli adımlar ve bu kıymetli sözler yerini alacak. Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında orada nasıl bir siyasi cambazlık yapıldığı, nasıl hukukun eğilip büküldüğü, nasıl büyük haksızlıklar yapıldığı ortaya çıkacak ve tarihin çöp sepetine gidecekse; bu tişörtler, bu ayakkabılar, burada okunan bu basın bildirisi CHP’nin şanlı demokrasi tarihinde ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak."

"YAZILMAYAN İDDİANAMEYLE AYLARDIR BU ZULÜM YAPILIYOR”

"Bugün Adana'dan burada tutuklu bulunan üç belediye başkanımız; Kadir Aydar, Oya Tekin ve Zeydan Karalar tamamen hukuksuz bir şekilde ve zorbaca burada tutuluyorlar. Örneğin bahsedilen müteahhit ki -Zeydan Karalar'dan önceki AK Parti döneminde hem de o müteahhit değil-, müteahhidin ortağı olduğu söyleniyor ama resmiyette ortak da değil bir kişi o zaman bir ihale almış. O ihale daha sonra devam etmiş, yenilenmemiş, yani önceki Belediye Başkanı'nın zamanında yapılan sözleşme devam etmiş. Her ay aynı parayı almış, bitince de bir daha sözleşme yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu meseleden Zeydan Başkan’ı getirip Silivri'de hapse tıkıyorlar.

Zeydan Başkan’ı hapse tıkarken güya o kişi demiş ki ‘Paramızı ödemiyorlardı, rüşvet verdik, aldık.’ Her ay aynı miktar para aldığı, hatta ‘rüşvet verdik’ dediği tarihten sonra aldığı paranın öncekinden daha yüksek değil, az olduğu evraklarla sabit. Bir mahkeme görülse, bir hakime ulaşılsa bu iş bitecek. Ama yazılmayan iddianameyle aylardır bu zulüm yapılıyor. Kime? Adana'ya yapılıyor. Adana'da bir ortak mutabakat var. Ağırlarına giden de o. MHP'liler de 'Zeydan Karalar' diyor. AK Partililer de 'Zeydan Karalar ' diyor. Her seçimde daha çok oy alıyor, rekor oy alıyor. Memnuniyet anketlerinde bütün Adana'nın gönlünü fethetmiş. Bunu hazmedemeyenler, onu orada yenemeyenler böyle yeneceklerini sanıyor. Durum Oya Tekin için de Kadir Aydar için de farklı değil."

"ADANA'DA BU HİYERARŞİ İÇİNDE OLAN HAKİMLERİ, SAVCILARI BULAMAYACAKLARI İÇİN ARKADAŞLARIMIZI GETİRİP BURADA YARGILIYORLAR''

"Ama işin en hukuksuz tarafı da şu, açıkça söyleyelim: Bu kişi, Aziz İhsan Aktaş, dünya kadar belediyeyle, 380 kurumla çalışıyor. 70 küsuru CHP’li belediye, 300’den fazlası AK Parti’nin yönetiminde. Diğerlerine tek bir soru sorulmazken buraya soruluyor. Hatta daha da çarpıcısı en çok bununla çalışan belediyelerden birisi önceki dönem MHP’li Kütahya Belediyesi. Onun dosyasını ayırıp Kütahya'ya yolladılar, Kütahyalı hakimler baksın diye. Alim Işık Belediye Başkanı, eski milletvekili, eski belediye başkanı. Bu dönem biz kazandık. Alim Işık'tan kalan Aziz İhsan Aktaş meselesi gidiyor, Kütahya'da görülüyor. Çünkü o belediye MHP'li.

Ama bizim arkadaşlarımızı Adana'dan getirip burada tutukluyorlar. Çünkü Adana'da yargılandıklarında buradaki kumpası kuracak hakim, savcı bulamayacaklar. Burada bir hiyerarşi var. Tayyip Erdoğan onu buraya 'akın akın’ demokrasiyi katletmeye, ‘akın akın’ CHP’ye saldırmaya, ‘akın akın’ itibar suikastları yapmaya yolladı. Birinci hedef Ekrem İmamoğlu, onun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak ve nihai hedef Erdoğan'ın cumhurbaşkanı kalabilmesi için karşısındaki tüm yapıları tasfiye etmek. Adana'da bu hiyerarşi içinde olan hakimleri, savcıları bulamayacakları için Adana'daki arkadaşlarımızı getirip burada yargılıyorlar. Oysaki hukukun en temel prensibi... Bakın, ağzımdan yel alsın ama bir suç işlendiyse işlendiği yerde yargılanır. Mahkemeler o yüzden var orada."

"CUMHURBAŞKANI’NIN DOLMA KALEMİNDEN ÇIKAN MÜREKKEPSİN SEN"

"Ama buradakiler Adana'daki hakimin, savcının bunların kurduğu kumpasa uymayacaklarını bildiği için 11 yıl önce eski ihale, oraya para ödenmiş, bir yalancı şahit, o da kendini kurtarmak için zorla imza atan bir yalancı şahit, şirketine çökmüşler, geri vermek için imza attırdığı, bakıyorlar geçmişte, hangi belediyelerle çalışmış. ‘Yaz buraya Zeydan Karalar’ı. Çık dışarı.’ Böyle bir kumpas Adana'da işlemeyeceği için arkadaşlarımız burada. Akın Gürlek adaleti Adana'dan Silivri'ye sürükledi. Genç arkadaşlarımız adaleti Silivri'den alıp Adana'ya götürmek için bin 500 yüz kilometre yol yürüdüler.

Şu kadarını söyleyeyim: Gücünü Cumhurbaşkanı'ndan, gücünü hukuksuzca atandığı bir kararnameden, gücünü hasbelkader emrinde olan adli kolluktan, polisten, jandarmadan alan birinin karşısına; gücünü milletten, halktan, Adana'dan alanlar kazanır. Çünkü bunların alnında ter var. Oysa senin atamanda Cumhurbaşkanı’nın dolma kaleminden çıkan mürekkepsin sen. Hukuksuzca, siyasi bir görevden sonra başsavcılığa atandığın için de hükümsüzsün sen. O mürekkepten ibaret adamlar, bu gençlerin alın terine ve annelerin gözyaşlarına yenilecekler. Bunu böyle bilsin."

"SİLİVRİ'YE AĞLAMAYA, SIZLAMAYA DEĞİL, TARİHE GEÇMEYE GELDİLER”

"Zeydan Karalar, 10 kardeşler, biri içeride, yedisi burada. Bir kardeşi burada, ikisi rahatsız. Adana'da hasta yattıkları için yaşlarından, sağlıklarından dolayı gelemediler. Zeydan Başkan'ın yedi kardeşi burada, Adana İl Başkanımız burada kadın kolları, gençlik kollarıyla, Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya, sızlamaya değil tarihe geçmeye geldiler.

Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir ne Kadir Aydar'ın ne Oya Tekin'in. Ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler. Adana bunun hesabını bunlardan soracak. O günleri hep beraber göreceğiz. Ben genç arkadaşlarımın ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Şimdi Ekrem Başkanımıza, Adana Belediye Başkanlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza hepinizin selamlarınızı iletmek üzere içeriye giriyorum."

CHP LİDERİ, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Özgür Özel, ayrıca bugün tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve tutuklu diğer başkanları Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.