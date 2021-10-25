Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın Kavala açıklaması yapan büyükelçilerle ilgili 'İstenmeyen adam' açıklamasıyla ilgili olarak "Kadın büyükelçiler ne yapacak?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edileceğini açıklaması tartışılmaya devam ediyor.
CHP'li Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse de sormuyor: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
Kimse de sormuyor: Erdoğan büyükelçileri "istenmeyen adam" ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?— Engin Özkoç (@enginozkoc) October 25, 2021
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