Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edileceğini açıklaması tartışılmaya devam ediyor.

CHP'li Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse de sormuyor: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?" ifadelerini kullandı.