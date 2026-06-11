Özlem Çerçioğlu AK'landı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 2015 yılında yapılan “Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması” ihalesi ile 2014–2016 yılları arasında danışmanlık hizmet alımları, web sitesi tasarım ve yazılım ihaleleri ve çeşitli doğrudan temin işlemlerine ilişkin açılan davalar, içerik ve sanıklar bakımından aralarında paralellik bulunduğu gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafında birleştirildi.

Tek dosyada toplanarak Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çerçioğlu, tüm dosyalarda adına atfedilen ‘edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma’ suçlamalarından beraat etti.

Dosya kapsamında danışmanı Erkan Karaaslan hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl, edimin ifasına fesat karıştırmaktan 4 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay, ASKİ eski Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'a ise 14 yıl hapis cezası verildi.

Diğer sanık da belirtilen suçlardan çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.