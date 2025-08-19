Özlem Çerçioğlu’na 2 ayrı suç duyurusu: ‘Açıkça ortaya koymak zorunda’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını açıkladı.

Günel, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer Kuşadası’nda imar rantından bahsediyorsa, bunun kim olduğunu ispatlamak zorunda. Eğer Kuşadası’nda bir mafyadan bahsediyorsa, bunu da açıkça ortaya koymak zorunda. Aksi halde bu hem iftiradır hem de toplumda korku ve güvensizlik yaratmaktır" diye konuştu.

Mafya iddialarının son derece ciddi olduğunu vurgulayan Günel, "Bu mafya iddiası şayet doğruysa, kamu düzenini tehdit eden büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Bu nedenle, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. İddiaların araştırılması için resmi süreç başlatılacak" ifadesini kullandı.