Özlem Çerçioğlu’na kırık topuklu ayakkabı tepkisi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddiaları kuvvetlenirken büyükşehir belediye binası önüne kırık topuklu ayakkabı bırakıldı.

Sabahın ilk saatlerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına giden CHP Efeler Gençlik Kolları üyesi Barış Emici, büyükşehir binasının önüne giderek “Topuklu Efe” olarak anılan Çerçioğlu’na tepki için kırık topuklu ayakkabıyı binanın girişine koydu.

Kırık topuklu bir ayakkabının altına Çerçioğlu ile birlikte AKP’ye geçme hazırlığında olan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, görevden alınan İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve Ozan Çavuşoğlu’nun ismini yazdı.

KIRIK TOPUKLU KUTULARI ATMA İÇİNE PARA KOYARSIN

Ayakkabıyı belediye önüne bırakan Barış Emici sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Kaybeden üzülmez bulan sevinmez. Bu şehire ve seçmenine ettiğin ihanet yetmezmiş gibi birde hala mobbing ve tehditlerle insanları istifaya zorlamanla beraber, Ak Parti’ye ne kadar da yakıştığını gördük. Kırık topuklu! And olsun sana, Aydın’ı alacağız ve sana dar edeceğiz. Unutmadan kutuları atma içine para koyarsın!”