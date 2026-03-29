Özlem Çerçioğlu'ndan, Özgür Özel'e miting sonrası jet yanıt: 'İftiraların hesabını yargı önünde verecek'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun son bulması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 101'incisi Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a "seçim" çağrısı yaptı, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti.

Özel, kalabalığın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kastederek, "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı atması üzerine, "Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e, çok mu inanıyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan" dedi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN JET YANIT

Özel'in bu sözlerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sert tepki gösterdi.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, Özel’in sözlerinin mesnetsiz olduğunu öne sürerek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir! Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını kamuoyuna duyurduğunu belirten Çerçioğlu, sürecin hukuki zeminde takip edileceğini vurguladı.

Kamuoyunun bilgisine sunarım. — Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) March 29, 2026

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

"Ömer Günel’e yapılan operasyon ‘topuklayan efe’nin transferinin bedelidir" diyen Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünya kadar arkadaşımız iftiralara direnirken, dünya kadar arkadaşımız onurunu, haysiyetini koruyup zindanlara katlanırken Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önüne bazı dekontlar koydular. Allah muhafaza, o dekontu zaten bilsek, o yolsuzluğu bilsek, o faturaların o üçkağıtçılara ödetildiğini bilsek onu partide zaten kendimiz tutmazdık. Ama ona şunu dediler: ‘Ya hapse atılacaksın ya AK Parti’ye katılacaksın.’

O da dedi ki ‘Evet, ben Aydın'ın iradesini satarım, çalarım ama bir de şirketimiz var, onun da kurtarılmasını isterim.’ İşte Ömer Günel’e yapılan operasyon Aydın'ın iradesinin AK Parti'ye satılmasının eski adı ‘Topuklu Efe’ olan ‘topuklayan efe'nin transferinin bedellerinden biridir. Bu transferle Aziz İhsan Aktaş'ın, Özlem Çerçioğlu ile kurduğu kirli ilişkinin temizlenmesi, hakkında yürüyen operasyonların bir kenara getirilip takipsizlik verilmesi, beraat verilmesi vaatlerin biridir. Bir diğeri eşinin, batan aile şirketinin kurtarılmasıdır. Üçüncü taksit de kendisinin bu ihanete itiraz eden, direnen, sizin iradenizi savunan Ömer Günel'e iftira atılmasıdır."

Özel, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Olay iddiaya göre 2025 yılında yaşanmıştır. Oysa o tarihte Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ndedir. Bütün arkadaşlarımız Silivri Cezaevi'ndedir. Cezaevinde olan birine para aktarmak gibi bir suç gerçekten kopuk olduğu gibi; ahlaktan uzak, vicdandan uzak, alçakça bir iftiradır. Buradan bir kez daha söylüyoruz, 100 mitingde söyledik, 101’incide söylüyoruz: Biz insanların arasındayız, milletin yüzüne bakıyoruz. Kuşadası'nın gözünün içine baka baka söylüyorum ki Ömer Günel masumdur. Ekrem İmamoğlu masumdur. Gençler burada şöyle bağırıyorlar, o topuklayana diyorlar ki ‘Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım.’ Özlem sokağa çıkabiliyor mu? Aranıza gelebiliyor mu? Hatır sorabiliyor mu? Yüzünüze bakabiliyor mu?

O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Ben Aydın'da yaptığımız o muhteşem mitingde sana bir çağrıda bulunmuştum. Şimdi o günden bugüne sustun, kulağının üstüne yattın. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum: Özlem Çerçioğlu bu partinin, bu şehrin AK Parti'ye verilmeyen, CHP’ye ve demokratların ittifakına verilen oyları aldı ve senin partine katıldı. Şimdi Aydın’ı, Aydınlılar, ‘CHP yönetsin’ dedi. Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e, çok mu inanıyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan."