Özlem Gürses'ten 'Devlet Bahçeli' itirafı: 'Ev hapsindeyken iki kere aradı'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:59

YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan 21 Aralık'ta ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses, AK Parti ve MHP'den çok sayıda ismin kendisine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduğunu söyledi.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan bulunan Gürses, “Aralarında beni çok şaşırtan insanlar vardı. MHP’den, AKP’den arayan insanlar son derece sıcak ve moralimi düzelten dayanışma mesajları verdiler” diyerek, Bahçeli'nin kendisini iki kez aradığını ve 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak hatırını sorduğunu söyledi.

"ONUN TELEFONU BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Gürses, “Tabii ki onun telefonu beni çok sevindirdi. Devlet Bey sadece benim için değil, bütün gazeteciler için güzel bir şey yaptı” ifadelerini kullandı.

Özkök ise, Bahçeli'nin Gürses'i aramasını, "Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama ben şaşırmadım. Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beri en yakından takip eden gazetecilerden biriyim" sözleriyle yorumladı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alınmıştı. Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gürses YouTube kanalında yaptığı canlı yayında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.