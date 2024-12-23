Özlem Gürses'ten ev hapsinde ilk yayın

Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:47

Savcılık kararıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası alan Gazeteci Özlem Gürses SÖZCÜ TV ekranlarındaki Para Politika programını evinden yapmaya başladı.

Gürses yayının açılışında, "Yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni haberler, gündemler, manşetler, birbirinden liyakatli konuklarımla Para Politika'da yine tüm enerjimizle işimizin başındayız. Ahlaklı, onurlu bir şekilde; eşit, adil bir bakış açısıyla işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu ekran SÖZCÜ TV, Türkiye'nin merkez medyası... Her zaman olduğu gibi bütün seslere ve renklere açık bir yayıncılık anlayışla, kimseyi incitmeden, ama haberimizi ve hakikati söylemekten asla geri durmadan ekranlardayız. Geçen 48 saat içerisinde, bana, kanalıma, yaptığım işe, çizgimize verdiğiniz, vicdanlı, insani, samimi destekten dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Özlem Gürses, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması ve tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede ev hapsi cezası almıştı.