Özlem Gürses 'ev hapsi' kararının ardından ilk kez konuştu: 'Birçok şeyi hayatımda ilk defa yaşadım...'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:15

Güncelleme: 22.12.2024 - 10:16

YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve "Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçu iddiasıyla hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verilen gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA İLK DEFA..."

"Hayatımda hiç daha önce nezarethanede bir plastik yatağın üzerinde bir battaniye ile uyumamıştım. Hayatımda hiç daha önce bir güvenlik şubede ifade vermemiştim. Hayatımda hiç bileklerime bir kelepçe takılmamıştı” diyen Gürses, “Hayatımda hiç bu görüntüler üzerinden başka bir kimlikle beni Türkiye'ye tanıtmaya çalışan trollerin hedefinde bu kadar olmamıştım. Birçok şeyi hayatımda ilk defa yaşadım" dedi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Sözcü TV programcısı gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara'da gözaltına alındı.

Gece saat 04.00'te Ankara'dan İstanbul'daki Vatan Emniyet'e getirilen, burada 7 saat bekletildikten sonra ifade veren Gürses, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkine kararı verilen Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

KARAR SONRASI EVDEN CANLI BAĞLANTIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Gürses, İpek Özbey İle Nokta Atışı programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Gürses'in canlı yayındaki konuşmasının tamamı şöyle:

"Telefonum şu anda inceleme altında. Hiç kimsenin ne mesajını okuyabildim, ne çağrısını görebildim, ne sosyal medyada tek bir paylaşım okuyabildim şu ana kadar. Bu süreç içerisinde beni destekleyen, bana sevgisini, şefkatini, merhametini, anlayışını, empatisini gösteren tüm herkese çok teşekkür ederim demek istiyorum.

Bir teşekkürüm de bu son 30 saatte Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınarak başladığım, arkasından 4 buçuk saat bir Ankara-İstanbul yolculuğu yaptığım ve çeşitli defalar sağlık kontrolüne götürüldüğüm, arkasından sorguya alındığım, sonra nezarethanede bir geceyi geçirmek zorunda kaldığım ve savcılık makamına götürüldüğüm ve arkasından da ev denetimi ile evime döndüğüm bütün bu saatler boyunca son derece özenli, titiz, profesyonel davranan tüm güvenlik güçlerine ve sağlık güçlerine teşekkür etmek istiyorum."

"HAYATIMDA HİÇ TROLLERİN HEDEFİNDE BU KADAR OLMAMIŞTIM"

"Hayatımda hiç daha önce nezarethanede bir plastik yatağın üzerinde bir battaniye ile uyumamıştım. Hayatımda hiç daha önce bir güvenlik şubede ifade vermemiştim. Hayatımda hiç bileklerime bir kelepçe takılmamıştı. Hayatımda hiç bu görüntüler üzerinden başka bir kimlikle beni Türkiye'ye tanıtmaya çalışan trollerin hedefinde bu kadar olmamıştım. Birçok şeyi hayatımda ilk defa yaşadım. Enteresan ve benim açımdan derslerle ilgili bir deneyimdi."

"İNSAN BİR KELİME ÜZERİNDEN SAATLERCE ANLATMAK DURUMUNDA KALABİLİYOR"

"Biz gazeteciler anların ve tarihin müsveddesini tutan, onları kayda geçiren insanlarız. O insanların yüzleri, yaşadıkları, bana bakışları, birlikte yol alırken küçük küçük sessizliklerimiz, tanık olduklarım, duyduklarım... Çok başka dünyalardaydım son 30 saattir deyim yerindeyse. Beni tanıyan, bilen, yayınlarımdan herhangi birini 15 dakika izlemiş olan herkes, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asla ve katta herhangi bir hakaret, hele böyle eli kanlı terör örgütleriyle, bütün yaşamım ve gazetecilik çizgim boyunca mücadele ettiğim, sürekli olarak karşı çıktığım bu yapılarla aynı seviyede ya da aynı yapının içerisinde göstermeye çalışmayacağımı herhalde bilir diye düşünüyorum. İnsan bir kelime üzerinden saatlerce anlatmak durumunda kalabiliyor bu ülkede. Bu çok yorucu.

Ben dostluğa inanan bir insanım. Gazetecilikte de buna inanıyorum. Sözcü TVnin de farkının bu olduğunu düşünüyorum. Bu çeşit travmalar toplumsal barışa zarar veriyor. Bunu bugün ben yaşadım, seneler içinde sayısız meslektaşım yaşadı. Çok daha acı bitenlerini yaşadı insanlar. Daha fazla uzatmayı ülke adına şımarıklık olarak buluyorum."

"BENİM HİÇBİR B PLANIM YOKMUŞ"

"Korkmadım. Korku denemez ona. Korku başka bir duygu o duygu bana uzak. Öyle olursa biz gazeteciliği yapamayız. Annemin korkabileceğini düşündüm. Annem 77 yaşında. Benim dünyamdan da o kadar uzaktır ki... Şeyi fark ettim, benim hiçbir b planım yokmuş. Aramam gereken insanların hiçbiri ile ilgili telefon numarasını bilmiyorum.

İnternetten onlar bulmaya çalıştılar. O kadar hazırlıksız, o kadar aklıma bile getirmemişim ki böyle bir şey olabileceğini. Mehmetçiklerimizi üzmek hakaret, etmek gibi bir üslubum asla olmadı. Bu ülke hepimizin. Eğer o evlatlarımızın yüreklerinde ufacık bir üzüntüye yol açtıysa açıkçası en çok buna üzülürüm."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yayınladığı videoda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri nedeniyle 20 Aralık akşamı Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Gürses'in "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleriyle "TSK'ya terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği" öne sürüldü.

Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.