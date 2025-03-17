Öztürk Yılmaz isyan etti: ‘Ne oluyor arkadaş, yasaklayın olsun bitsin bari!’

Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:45

Güncelleme: 17.03.2025 - 18:45

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile parti merkezlerine astıkları karikatürün polis tarafından indirildiğini bildirdi.

Duruma tepki gösteren Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

"Yenilik Partimizin Genel Merkezinde kendi balkonumuza asılan basit bir karikatürü indirmek için savcının talimatıyla arama kararı çıkartıldı! Makam odama girildi ve karikatür polis marifetiyle indirtildi! Tutanak tutuldu! Şahsıma ve partimize korkunç baskı uygulanıyor. İlk suikast, ikinci suikast girişimi, saldırganın serbest bırakılması, medya yasağı, hakaret davaları tam gaz devam ediyor. Ne oluyor arkadaş? Siyaset yapmayı yasaklayın olsun bitsin bari! Bu bari!"