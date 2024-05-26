Öztürk Yılmaz'dan MHP'yi küplere bindiren sözler: 'Ülkü Ocakları Kapatılsın'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 11:32

Güncelleme: 26.05.2024 - 11:47

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve 26-27. Dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, suç örgütlerinin yuvası haline geldiğini öne sürdüğü MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'nın kapatılması çağrısında bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada, çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

“İdealine samimi bağlı ve şiddeti reddeden vatansever ülkücüleri tenzih ediyorum. Onlara tek sözüm yok ve olamaz da! Çok iyi dostlarım var ve samimi insanlar! Konu ülkücüler değil, Ülkü Ocakları. Ülkü Ocakları kapatılmalı! Terör, uyuşturucu, mafya, rant ve çete haline dönüştü! Devlet içinde devlet olmaz! PKK dağda askerlerimizi şehit ediyor, Ülkü Ocaklarındaki mafyalar da biz siyasetçileri şehirde öldürüyor! Arkalarında bazı siyasi partiler var! Bu nedenle, suça karışanları yargılatamıyoruz! Her taşın altından bunlar çıkıyor! Bana dönük suikastte de Ülkücü mafyacılar taşeron olarak kullanıldı. Sinan Ateş dosyası da aynı! Böyle devlet olur mu? Böyle hukuk olur mu? Böyle adalet olur mu? Bu yapı kesinlikle kapatılmaldır! Benzer yapılar da..."

Bu çağrıya MHP’den ise sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Öztürk Yılmaz'ı ağır sözlerle hedef alarak şöyle dedi:

"Ülkü Ocakları kapatılsın diyebilen çakal yüreği yutmuş Öztürk Yılmaz, sana onursuz demiyorum çünkü onursuzluk insana has bir iç değer yoksunluğu halidir ve bugüne kadar bu sıfatla anılanlara hakaret olur. Sana insan dışı yaratık da demiyorum çünkü mahlukatın da yaratılışı gereği bir değeri vardır. Türk milleti; vatanına, milletine, dinine sahip çıkan ve bu değerler uğrunda serden geçebilen, şehadete giderken dahi “kızıl elmaya kızıl elmaya” diye haykırabilen, gençliğe Türkiye Yüzyılını Türk Devri yapma şuuru aşılayan Türk Gençliğinin eğitim ve kültür yuvası Ülkü Ocaklarını da bilir, Musul'daki stratejik rezilliğinden dolayı seni de..! Rezilliğinle ünlendin, zırvalarınla kepaze oldun!"

Öztürk Yılmaz, sosyal medyada Karakaya'nın yanısıra çok sayıda MHP ve Ülkü Ocakları yöneticisi tarafından da hedef oldu.

"SENDEN DAHA ÇOBANI OLMAZ

Öztürk bunun üzerine Karakaya'ya sözlerini alıntılayarak bir yanıt verdi. "Şu üsluba bak! Terör estiriyor aklınca!" diyen Yılmaz, Karakaya'ya "Feriştahın gelsin! Sen kimsin de kimi tehdit ediyorsun? Bu yazdıklarını da unutma! Seni kim profesör yapmış? Senden dana çobanı olmaz! Yalaka! Zoruna gitti değil mi? Çünkü, bu pisliğin ta içindesin sen de!" ifadeleriyle seslendi.

Yılmaz, paylaşımını, "Boşuna demiyoruz! Ülkü Ocakları Kapatılacak!" vurgusuyla tamamladı.