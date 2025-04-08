Öztürk Yılmaz'dan Hakan Fidan'a 'Netanyahu' tepkisi: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'na yakıştıramıyorum'
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, çok konuşulan Fidan-Netanyahu videosuna ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'na yakıştıramıyorum. O nasıl sırıtış öyle?" açıklamasını yaptı.
2023 yılının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.
Netenyahu'yu Türkevi'nde ağırlayan Erdoğan görüşme sonrasında "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun" açıklamasını yapmıştı.
Görüşmede hazır bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Netenyahu, Erdoğan ile tokalaşmaya giderken Netenyahu'ya bakarak gülmesi görüşme sonrası çok konuşulmuştu. Fidan'ın, CHP lideri Özgür Özel'e "Artık haddini bil" çıkışını yapması üzerine bu görüntüler son günlerde yine gündeme geldi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fidan'a tepki gösteren Yılmaz, paylaşımına, "Hakan Fidan, şu videoyu mahkeme kararıyla engelletebilir misin? Sürekli önüme düşüyor! Asabım bozuluyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'na yakıştıramıyorum. O nasıl sırıtış öyle?" notunu düştü.
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