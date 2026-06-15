Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu... ABD ile İran anlaşmaya vardı: İmza töreninin yer ve zamanı belli oldu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Şerif, söz konusu anlaşmanın 'Lübnan'ı da kapsadığını belirtti. Şerif şunları yazdı:

"Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir Barış Anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir.

Resmî imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirilecektir.

Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılmasına verdikleri destekten dolayı kardeşimiz Katar Devleti’nin büyük liderliğine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan Krallığı’nın ileri görüşlü liderliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bu süreçte yaptıkları önemli katkılar nedeniyle özellikle teşekkür etmek isterim.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından arabulucular bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacaktır. Uygulama öncesi gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmî imza töreni için gerekli zemini hazırlayacaktır."

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Trump şunları yazdı:

"İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler! Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın!"