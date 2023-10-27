Pakistan Büyükelçiliği'nden 'Yüzüncü Yıl' kutlaması

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:21

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:24

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak amacıyla Pakistan Büyükelçiliği'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milletvekili Ali Şahin, Milletvekili Burhan Kayatürk, Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Milletvekili Mustafa Kaya, Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Milletvekili Adurrahim Dusak ve Mehmet Türk, Eski Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker, Ostim Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, SDE Başkanı Güray Alpar, ANKASAM Başkanı Prof. Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye'nin eski Pakistan Büyükelçileri Rauf Engin Soysal, Mustafa Yurdakul, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ve akademi, iş dünyası ve medyadan ileri gelen kişileri ağırladı.

Etkinlikte konuşan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pakistan ve Türkiye'nin köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu ve bu dostluğun, ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayalı olarak önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşmasında Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini, her iki ülkenin de ihtiyaç anında birlikte durduğunu, bölgesel ve küresel platformlarda sürekli olarak birbirlerine destek verdiklerini belirtti.

Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid kapanış konuşmasında Türk milletini tebrik ederken, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşındaki ve sonrasında Cumhuriyetin kuruluşundaki liderliğine saygı duruşunda bulundu.

Pakistan ve Türkiye'nin görkemli ikili ilişkilerinin altını çizen büyükelçi, 'Bir Ulus-İki Devlet' ifadesinin ortak dini, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve ortak bir tarih üzerine kurulu kardeş Pakistan Türkiye ilişkisini en iyi şekilde tanımladığını belirtti. Bu örnek kardeşlik bağlarının sıcaklık, derinlik ve görüş birliği açısından dünyada eşi benzerinin bulunmadığının altını çizen büyükelçi, "bunun kutsal bir emanet olduğunu ve bu dostluğu gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın görev olduğunu" ifade etti.

Filistin ve Keşmir'deki mevcut duruma değinen büyükelçi, Pakistan ve Türkiye'nin, Keşmir ve Filistin'in mazlum halklarına barışın getirilmesinde üzerlerine düşen rolü oynamaya devam edeceğini belirtti.