Pakistan Günü Ankara’da kutlandı

Pakistan Milli Günü, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde kutlandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.03.2024 - 13:03
Pakistan Günü Ankara’da kutlandı
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Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid, seçkin konuklar ve Pakistan topluluğunun huzurunda Pakistan bayrağını milli marş eşliğinde göndere çekti. Etkinlikte Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın özel mesajları okundu. Pakistan Günü’nün, kurucu ataların alt kıtadaki Müslümanlar için bağımsız bir vatan kurmak için yaptıkları büyük fedakarlıkların bir hatırlatıcısı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Junaid; Pakistan’ı barış, ilerleme ve insanlık onurunun sacayağı haline getirme konusundaki kararlılığın yeniden teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Junaid, tebrik mesajları gönderen ve Asya’yı Avrupa’ya bağlayan İstanbul Boğazı üzerindeki köprüleri Pakistan bayrağının renginde aydınlatarak Pakistan Günü kutlamalarına katılan Türk liderlerine ve halkına teşekkür etti.


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