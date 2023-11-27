Pamukkale Belediye Başkanlığı için bir aday daha başvuruda bulundu
Denizlili eğitimci iş insanı Ali Kurt, CHP’den Pamukkale Belediyesi Başkan aday adaylığı müracaatını yaptı.
CHP’li Ali Kurt, Pamukkale ilçe binasında düzenlediği basın açıklaması ile 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde Pamukkale Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
Başvuru evraklarını CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun’a teslim eden Ali Kurt, “Hayatına Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesiller yetiştirmeye adamış bir eğitimci ve bir iş adamı olarak Pamukkale’de köklü bir değişim ve mücadele için yola çıkmış bulunmaktayım. Bu mücadelenin temelinde hizmetsiz bırakılmış bir halkın, haksız talep ve ihtiyaçlarına karşılık verme anlayışı yatmaktadır. Hedefimiz 2024’ün Mart ayında Pamukkale’ye layık olduğu sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tanıştırmaktır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- O kadınla ilgili karar verildi!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!