‘Pankart asma’ davası: SOL Parti üyesi 6 kişi hakkındaki ev hapsi adli kontrolü kaldırıldı

Yaklaşık 3 ay önce Küçükçekmece’deki bir duvara “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı asan SOL Parti üyesi 6 kişi, gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 kişi için ilk duruşma Küçükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Sanık avukatlarının SEGBİS kaydı açılması ve derhal beraat talebi reddedildi. Sanık Enis Çiçek, savunmasında, “Laikliği savunmaktan dolayı burada olduğum için utanç duyuyorum. İddianamenin hiçbir yerinde konuşulacak, savunulacak bir şey yok. Yukarıdan gelen bir emirle yargılanıyorum. Eşim böbrek hastası, Bursa’ya tek başına hastaneye gidiyor. Laikliği, adaleti savunmayacaksak biz niye yurttaşız? 12 Eylül’de ben yargılanırken mahkeme, tanıkları dinledi. Bugün tanık bile yok. 16 yaşımdan beri ben sol düşünceliyim” dedi.

“VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR LAİKLİK”

Menevşe Alptekin, “Laikliği savunan bir kadın olarak burada olduğum için çok üzgünüm. Laikliği savunmamdan daha doğal bir şey olamaz. Vicdan özgürlüğüdür laik. Laiklik, bir arada yaşamayı savunmaktır” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN YARGILANIYORUZ”

Şükrü Çetin, “Bu dava, pankart asma davasının ötesine geçerek bir siyasi davaya dönüşmüştür. 15 yaşından beri sosyalistim ve devrimciyim. Şu anda biz anayasayı savunduğumuz için yargılanıyoruz. Siz bizi değil, anayasayı yargılıyorsunuz. Şeriata da faşizme de karşıyız” beyanlarında bulundu.

“SUÇ İŞLEMEDİK”

Aleyna Aksoy, “Herhangi bir delil olmamasına rağmen 83 gündür ev hapsindeyim. Anayasadaki laiklik ilkesini savunduğumuz için bir suç işlemedik. Öğrenciyim. Eğitimim devam etmektedir. Adli kontrolümün kaldırılmasını beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SINAVLARIMA HAZIRLANAMADIM”

Hüseyin Aktaş, “Laikliği savunmak suç değildir. Laiklik, gençlerin, kadınların, emekçilerin, toplumdaki herkesin temel güvencesidir. İddianamedeki iddiaları kabul etmiyorum. Yaklaşık 3 aydır ev hapsindeyiz. Aynı zamanda hem işçiyim hem öğrenciyim. İşime gidemedim. Ev hapsi nedeniyle psikolojik sorundan dolayı da sınavlarıma hazırlanamadım. Okula gidemedim. Annem ev hanımı, babam emekli. İşlemediğim suçun üzerime atılması nedeniyle beraatımı talep ediyorum” diye savunma yaptı.

“DEDEMİN CENAZESİNE GİDEMEDİM”

Çınar Aydın, “Biz buraya 83 günlük bir ev hapsiyle geldik. Bizler alelacele ev hapsine alınırken bu süreçte SOL Parti İstanbul ve Keçiören il binalarına saldırılarda bulunuyor. Yargı denilen unsurun bizler için bu kadar hızlı işlediği ancak konu bizim haklarımızı savunmak olunca bu kadar ağır işlemesi zorbalık olarak adlandırılabileceğinin kanıtıdır. Ev hapsi gerekçesi olarak delil karartma gösteriliyor. Ortada herhangi bir delil yok. Karartılabilecek delil de yoktur. Ev hapsi nedeniyle dedemin cenazesine gidemedim” dedi.

27 EKİM’E ERTELENDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Hakim, 6 kişi hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrolü kaldırarak duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi.