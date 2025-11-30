Papa'nın ziyaretleri bitti, Bakan Ersoy'dan açıklama geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 17:03:00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya ziyaretleri için teşekkür ederek, "Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 günlük Türkiye ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrılan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya teşekkür etti.

Ersoy, Papa'nın ziyareti için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları ifade etti: 

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle mihmandarlığını yürüttüğümüz Vatikan Devlet Başkanı Sayın Papa 14. Leo, ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretini bugün tamamladı ve kendilerini uğurladık. Ziyaret süresince medeniyetimizin köklü birikimini ve kültürel zenginliklerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Papa 14. Leo'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz."

