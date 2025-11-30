Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı

Türkiye’ye ziyaretinin dördüncü gününde İstanbul’daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Ermeni Patrikhanesi’ndeki ziyaretinin ardından saat 10.00 sıralarında Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ne gitti.

Papa 14. Leo ve Fner Rum Patriği Bartholomeos patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

AZİZ ANDREAS'I ANMA AYİNİ

Papa 14. Leo Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine katıldı. Papa 14. Leo ayin sırasındaki konuşmasında Türkiye seyahatinin bu anma programıyla sona erdiğini belirtti. Geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını belirten Papa 14. Leo, bazı engeller olsa da birlik vurgusu yaparak çabalamaya devam etmeleri gerektiğine değindi.

PAPA 14. LEO VE PATRİK BARTHOLOMEOS'TAN ORTAK KUTSAMA TÖRENİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos da burda bir konuşma yaptı. Papa 14. Leo'nun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartholomeos, kiliselerin birliği amacıyla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkat çekti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki 'İlahi ayin' in ardından Hristiyan mezheplerinin ortak kutsama törenine katıldı. Papa 14. Leo Patrik Bartholomeos ile Patrikhane'de öğle yemeği yedi ardından da saat 14.20 sıralarında Balat'tan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geçti.