‘Paralar belediyeye değil faize gitti’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.
Zeybek, “2024 yılının ilk dört
ayında büyükşehir belediyelerine 95
milyar, büyükşehir ilçe
belediyelerine 80 milyar
TL, diğer belediyelere
ise 26 milyar TL pay
verilmiştir” dedi.
Zeybek sözlerine şöyle devam etti: “Belediyelere verilen pay miktarı toplam 201 milyar TL olmasına karşın 2024 yılında hükümet 364 milyar TL faiz gideri yapmıştır. Yani belediyelere verdiğinin neredeyse iki katını sadece faize vermiştir. Ana tasarruf kalemi faiz olması gerekirken hatalı politikaları nedeniyle oluşan yüksek faiz giderini saklamak adına geçici tasarruf tedbirleri ile gündem değiştirilmeye çalışılmaktadır.”
"ZAM YAPMAMAK İÇİN"
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin
görünenin arkasında amaçları da
bulunduğunu vurgulayan Zeybek,
“Temmuz ayında asgari ücret zammının
yapılmasının engellenmeye çalışılması
söz konusu olabilir. Bununla birlikte
yıllardır değiştirmek için uğraşılan
kamu personel rejimi var. Esnek çalışma
modellerini personel rejimine entegre
edilmektedir. Dolayısıyla lojmanlar ve
kamu arazileri de hedef haline gelmiştir”
diye konuştu.
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