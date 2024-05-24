‘Paralar belediyeye değil faize gitti’

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Zeybek, “2024 yılının ilk dört ayında büyükşehir belediyelerine 95 milyar, büyükşehir ilçe belediyelerine 80 milyar TL, diğer belediyelere ise 26 milyar TL pay verilmiştir” dedi.



Zeybek sözlerine şöyle devam etti: “Belediyelere verilen pay miktarı toplam 201 milyar TL olmasına karşın 2024 yılında hükümet 364 milyar TL faiz gideri yapmıştır. Yani belediyelere verdiğinin neredeyse iki katını sadece faize vermiştir. Ana tasarruf kalemi faiz olması gerekirken hatalı politikaları nedeniyle oluşan yüksek faiz giderini saklamak adına geçici tasarruf tedbirleri ile gündem değiştirilmeye çalışılmaktadır.”

"ZAM YAPMAMAK İÇİN"

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin görünenin arkasında amaçları da bulunduğunu vurgulayan Zeybek, “Temmuz ayında asgari ücret zammının yapılmasının engellenmeye çalışılması söz konusu olabilir. Bununla birlikte yıllardır değiştirmek için uğraşılan kamu personel rejimi var. Esnek çalışma modellerini personel rejimine entegre edilmektedir. Dolayısıyla lojmanlar ve kamu arazileri de hedef haline gelmiştir” diye konuştu.

