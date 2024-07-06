‘Paralar Saray’ın müteahhitlerine’
Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yap-işlet-devret modeliyle 2020’de yapımına başlanan ve halen de devam eden Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’ne Hazine tarafından 107.3 milyon dolar daha ilave borç üstlenim taahhüdü verilmesi TBMM gündemine taşındı.
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in yanıtlaması
istemiyle soru önergesi veren
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer
Karakaş, “Eşsiz tarım ürünlerinin
yetiştiği ovaları kalbinden
hançerleyen bir KÖİ projesi
yapılsın diye, milletimizin alın
teri Saray’ın müteahhitlerine
aktarılıyor” dedi. Projeye 2021
yılında 869.4 milyon dolar
taahhüt verildiğine dikkat çeken
Karakaş, “Yurttaşın cebinden
bir kuruş çıkmadan yapılacağı
söylenen otoyol için devletin
şirkete garanti etmiş olduğu
toplam 976.7 milyon dolar oldu”
diye konuştu. l
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