‘Paralar Saray’ın müteahhitlerine’

Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yap-işlet-devret modeliyle 2020’de yapımına başlanan ve halen de devam eden Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’ne Hazine tarafından 107.3 milyon dolar daha ilave borç üstlenim taahhüdü verilmesi TBMM gündemine taşındı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00
‘Paralar Saray’ın müteahhitlerine’
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “Eşsiz tarım ürünlerinin yetiştiği ovaları kalbinden hançerleyen bir KÖİ projesi yapılsın diye, milletimizin alın teri Saray’ın müteahhitlerine aktarılıyor” dedi. Projeye 2021 yılında 869.4 milyon dolar taahhüt verildiğine dikkat çeken Karakaş, “Yurttaşın cebinden bir kuruş çıkmadan yapılacağı söylenen otoyol için devletin şirkete garanti etmiş olduğu toplam 976.7 milyon dolar oldu” diye konuştu. l 


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