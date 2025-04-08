Parti içinden tam destek alan CHP yönetimi, hız kesmeden çalışmalara başlayacak: Hedef özgürlük ve seçim

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

Olağanüstü Kurultay sürecini tamamlayan CHP’de parti kurmayları ve il başkanları artık erken seçim için yaptıkları mitinglere ve cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu için yürüttükleri imza kampanyasına odaklanacaklarını söylüyor. İl başkanları imza kampanyasının büyümesi için il bazında neler yapacaklarını ele alacaklarını belirtiyor. Bu kapsamda ev gezmelerini artıracaklarını ve standlar açacaklarını söyleyen başkanlar, parti örgütlerinin aranması halinde imzayı evlere bile götürebileceklerini belirtiyor. Parti kurmayları da 30 milyon civarı bir imzayla “iktidara güvensizlik oyu vermek istediklerini” söyleyerek “Seçim sandığını bir an önce getirme hedefimiz var. Bunun bir yolu da iktidara ‘yeter’ diyen insanların sayısını ve bu insanların siyasete katılımı artırmak. Biz önseçimi yurttaşlara açtığımızda 15 milyonun üzerinde bir katılım olduğunu gördük. Şimdi 7 milyonun üzerinde imzamız var ve sayı her gün artıyor. 30 milyon civarında bir imza da iktidara artık meşruiyetinin kalmadığını ve sandıktan kaçamayacağını gösterecek” diyor.

ÖZEL YARIN ŞİŞLİ’DE

Sadece imza kampanyası değil, mitinglerin de devam edeceğine vurgulayan kurmaylar “Yarın Şişli’de miting yapacağız. Pazar günü de Samsun’da olacağız. Her hafta İstanbul’un bir ilçesinde ve her hafta sonu bir ilimizde miting düzenleyeceğiz. 19 Mayıs’ta İzmir’de olacağız. İktidardan duyulan rahatsızlığı sürekli farklı eylemlerle göstereceğiz. Bu eylemlerin duyurulmasını de yine genel başkanımız yapacak” diye konuştu.